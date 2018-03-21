قال الفنان هاني شاكر، نقيب الموسيقيين، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي ليس ممثلًا، وذلك على خلفية حواره مع المخرجة ساندرا نشأت في فيلم «شعب ورئيس 2018».



وأضاف «شاكر»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «على مسؤوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، أمس الثلاثاء، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي له إنجازات عديدة، معقبًا: «دموعه تصلنا، إضافة إلى عناقه لأولاد شهداء الجيش والشرطة»



وأكد أن المخرجة ساندرا نشأت نقلت نبض المصريين للرئيس بحرفية عالية، لافتًا إلى شعور الناس بعدم وجود قيود على تساؤلاتها، إضافة إلى إيصالها رسائل المصريين لـ«السيسي»، الذي يعلمها في الأصل، على حد قوله.



وتابع أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يعلم أن المصريين أولاده وهو كبير هذا الوطن، متابعًا: «الرئيس أكد على عدم وجود قيود على أي شيء طالما لا يضر مصر، والفيلم كان به جرأة، سعيد برئيسي جدًا لأنه يشعر بشعبه، وقريبًا سينتقل المواطن نقلة كبيرة للأفضل».



وعرضت الفضائيات المصرية، في الثامنة مساء اليوم الثلاثاء، حوار المخرجة، ساندرا نشأت، مع الرئيس عبدالفتاح السيسي في فيلم مدته ساعة بعنوان: «شعب ورئيس 2018».