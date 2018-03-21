محافظ أسوان يتفقد مشروع إنشاء مجمع «كيما 2 للأسمدة» بتكلفة 11 مليار جنيه

قام اللواء مجدي حجازي محافظ أسوان، بتفقد مشروع إنشاء مجمع «كيما 2» للأسمدة «أمونيا - يوريا» بتكلفة استثمارية تصل إلى 11 مليار جنيه، والذي يوفر نحو 3700 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة للشباب خلال فترة الإنشاءات بنسبة تنفيذ وصلت إلى 84% ليساهم المصنع الجديد في توفير 500 ألف طن أمونيا سنويًا للأسواق المحلية والعالمية والإفريقية.

وعقب تفقد المحافظ لمكونات وعناصر المشروع، عقد اللواء مجدي حجازي اجتماعًا موسعًا لمتابعة معدلات التنفيذ مع مسئولي الشركات المنفذة، الذين أكدوا على أن هناك سباق مع الزمن لإنهاء هذا المشروع الحيوي بنهاية العام الحالي ليتم افتتاحه في يناير 2019.

وأكد «حجازي» على ضرورة إعطاء الأسبقية في التشغيل بالمصنع لأبناء المحافظة من الشباب الأسواني، موجهًا مسئولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالتنسيق مع شركة «كيما» بدراسة إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالج ثنائيًا من محطات «كيما» لتلبية احتياجات المصنع المستقبلية والتي تصل إلى 1000 متر مكعب - ساعة لإنتاج البخار من المياه، وذلك بعد أخذ العينات وتحليلها لتكون مطابقة للمواصفات الفنية المطلوبة.

وأشار «حجازي» إلى، أن جولاته التفقدية لهذا المشروع العملاق تأتي في إطار توجيهات المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء؛ لمتابعة المشروع أولاً بأول ضمن المشروعات الاستثمارية والخدمية الجارية على أرض المحافظة، مع تذليل أي مشاكل تظهر خلال العمل لضمان تنفيذه طبقًا للتوقيتات الزمنية المحددة.