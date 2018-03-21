قال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء في اتحاد الغرف التجارية، إنه يؤيد قرار اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، بإحالة جميع مصانع الحديد في مصر للتحقيق لمنع الاحتكار، موجهًا للأخير الشكر على قيامه بحماية المستهلك المصري.



وأضاف «الزيني»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «يحدث في مصر»، المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر»، مع الإعلامي شريف عامر، أمس الثلاثاء، أنه ليس هناك أي أسباب واضحة لزيادة أسعار الحديد، متابعًا: «عندما تحدث زيادة في أسعار السوق، كل أجهزة الدولة لابد أن تتحرك لمعرفة أسباب ذلك».



وأوضح أن الشعبة من خلال تمثيلها في جهاز مكافحة الدعم والإغراق التابع لوزارة الصناعة والتجارة، رفضت فرض رسوم إغراق على الحديد المستورد حتى يكون هناك منافسة في السوق.



وتابع أن الأسعار لن تتحرك للانخفاض إلا إذا تم خفض رسم الإغراق أو إلغائها أو تم تسجيل مصانع أجنبية، مستطردًا: «المفروض نسجل مصانع من دول عربية مثل السعودية والإمارات، الدول اللي مفرضناش رسم إغراق عليها، لو ذلك حدث ستنخفض الأسعار 1500 جنيه خلال 24 ساعة».



