أكد عبد عبدالله بن الأكحل المدير التنفيذي لنادي الدفاع الحسني المغربي على أن الأهلي فريق كبير ودائمًا مرشح أول للتتويج بدوري الأبطال الإفريقي لكرة القدم.

وقال الأكحل :" الأهلي أكثر أندية القارة السمراء حصولًا على لقب دوري أبطال إفريقيا وأقواها، لكن في كرة القدم تظل المفاجآت واردة، وبصفة عامة فإنني أرشح الأهلي، والترجي التونسي، ومولدية الجزائر، والدفاع الحسني الجديدي للوصول للمربع الذهبي للبطولة في النسخة الحالي".

وأوضح الأكحل أن المغربي وليد أزارو لاعب الأهلي الحالي والدفاع السابق، لم يظهر بمستواه بعد رغم تربعه على عرش هدافي الدوري المصري، موضحًا أن أزارو سيظهر بمستوى أفضل بعد عودته من معسكر منتخب المغرب لخوض لقاء صربيا الودي، بعدما يطمئن على مكانه في المنتخب الذي ابتعد عنه طوال الفترة الماضية، خاصة أن أزارو مهاجم له مواصفات خاصة وقدرات تهديفية غير عادية.

وكانت القرعة التي أجريت مساء اليوم، الأربعاء، بأحد فنادق القاهرة، قد أسفرت عن وقوع الأهلي في المجموعة الأولى، ومعه كل من، الترجي التونسي، وكمبالا سيتي الأوغندي، وتاونشيب رولرز البوتسواني.