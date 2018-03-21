البيت الأبيض يدافع عن تهنئة ترامب لبوتين بفوزه الانتخابى

-ماكين ينتقد الاتصال ويعتبره «مساندة للمستبدين».. و«واشنطن بوست»: الرئيس الأمريكى تجاهل نصيحة مستشاريه بعدم تهنئة بوتين

عقب انتقاد لاذع من السيناتور الجمهورى جون ماكين، للرئيس الأمريكى دونالد ترامب، لاتصاله بنظيره الروسى فلاديمير بوتين، لتهنئته بفوزه الانتخابى، اضطر البيت الأبيض، اليوم، للدفاع عن الاتصال بين الزعيمين، وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز، إن «ترامب أكد مجددا أنه من المهم لنا أن نحتفظ بحوار مع روسيا لنركز على الجوانب ذات الاهتمام المشترك»، حسبما نقلت عنها صحيفة «نيويورك بوست»، وأضافت: «فى الوقت نفسه سنظل صارمين حيالهم»، مشيرة إلى أن ما نعلمه أن بوتين تم انتخابه فى بلاده، ولا يتسنى لنا إملاء شىء عليهم الروس.

وكان السيناتور الجمهورى جون ماكين انتقد ترامب لاتصاله ببوتين، وقال: إنه «ما كان ينبغى أن يهنئ ترامب الديكتاتوريين بفوزهم فى انتخابات مخزية»، وأوضح ماكين، فى بيان له، أن «اتصال رئيس أمريكى بالمستبدين الفائزين بانتخابات مزيفة، تصرف لا يجعله قادر على قيادة العالم الحر». وتابع قائلا: «اتصال ترامب ببوتين إذلال واستخفاف بكل مواطن روسى سلب حق التصويت لتحديد مستقبل بلاده، بما فى ذلك كل من يرفضون نظام بوتين»، بحسب ما نقلت رويترز.

ومساء أمس، وخلال مؤتمر صحفى مع ولى العهد السعودى، محمد بن سلمان، قال الرئيس الأمريكى: إنه هاتف نظيره الروسى، وهنأه بفوزه بالانتخابات، وأضاف ترامب بذات الصدد، قائلا: «من المحتمل أن نلتقى (أى مع بوتين) فى مستقبل ليس بالبعيد؛ لنناقش سباق التسلح الذى بدأ يخرج عن السيطرة».

إلى ذلك، ذكرت صحيفة «واشنطن بوست»، أن الرئيس ترامب لم يقبل بنصيحة مساعده لشئون الأمن القومى الذى نهاه عن تهنئة الرئيس بوتين بالفوز فى الانتخابات. ونقلت الصحيفة عن مصدر فى البيت الأبيض، أن بعض مستشارى الرئيس الأمريكى قدموا له قبيل مهاتفته بوتين، مقترحات مكتوبة بخط اليد حول القضايا الرئيسية الممكن بحثها خلال الحديث الهاتفى.

وقال مصدر الصحيفة: «على الأوراق المتضمنة المقترحات كتبت عبارة «عدم تهنئة بوتين»، ولكن دونالد ترامب تجاهل هذه النصيحة كما تجاهل أيضا نصيحة مستشاريه الذين طلبوا منه التطرق خلال الحديث مع بوتين إلى موضوع تسميم العميل الروسى المزدوج سيرجى سكريبال فى بريطانيا.