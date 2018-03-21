قال الإعلامي عماد الدين أديب، إنه يعتقد أن حوار المخرجة ساندرا نشأت، مع الرئيس عبد الفتاح السيسي في فيلم «شعب ورئيس 2018»، سيكون محركًا إنسانيًا للمشاركة في الانتخابات الرئاسية، موضحًا أن الرئيس لديه شرعية الإنجازات التي تتحدث عنه، حسب تعبيره.



وأضاف «أديب»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «على مسؤوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، أمس الثلاثاء، أن أهم شيء في الحوار هو وصول رسالة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الشريحة الكادحة البسيطة في المجتمع، مؤكدًا أن الشكل الذي أخرجته ساندرا نشأت للحوار ذكي جدًا.



وتابعت أن الفيلم جمع بين كافة أنماط البرنامج التلفزيوني الذي يشمل حوار شخص لآخر، إضافة إلى طرح أسئلة المواطنين عبر «اللاب توب»، فضلًا عن عرض مجموعة من التفاصيل الشخصية والإنسانية للرئيس عبد الفتاح السيسي.



وأكد أن المخرجة ساندرا نشأت سيتم الهجوم عليها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لأن هناك بعض الناس يهاجمون المحاور بدلًا من الضيف حينما تُسَيّس الأمور، معلقًا على الفيلم بقوله: «هو عمل عظيم تم بحرفية عالية جدًا، ويجب أن نتوقف عن النفسنة من إجرائها الحوار؟».



وتابع أنها أخرجت عملًا جيدًا، معقبًا: «هي مؤهلة لذلك ولها أعمال كثيرة، لكن لها عملين مهمين قبل ذلك، أحدهما اسمه (شارك) والثاني (بحلم)، كان لهما علاقة بالمشاركة السياسية بعد 30 يونيو عام 2013».



وأوضح أن ظاهرة إجراء المخرج حوارًا ليست دخيلة أو «افتكاسة»، ولكنها دارجة في العالم، مشيرًا إلى تميز أداء الضيف للغاية، إضافة إلى بساطة أداء المحاورة وعمقه ووصوله للقلب.



وعرضت الفضائيات المصرية، في الثامنة مساء أمس الثلاثاء، حوار المخرجة، ساندرا نشأت، مع الرئيس عبدالفتاح السيسي في فيلم مدته ساعة بعنوان: «شعب ورئيس 2018».



