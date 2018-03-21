البدء في المرحلة الثانية لتطوير ميناء الصيد بمدينة طور سيناء

أكد أشرف كمال مدير عام الثروة السمكية بمحافظة جنوب سيناء، أنه تجري الآن المرحلة الثانية من أعمال التطوير بميناء الصيد بمدينة طور سيناء، لافتا إلى أن أعمال التطوير بالميناء تتم على 3 مراحل.

وأضاف «كمال»، أن المرحلة الأولى بتكلفة 45 مليون جنيه، والمرحلتين الثانية والثالثة بتكلفة 100 مليون جنيه، بتكلفة إجمالية تصل إلى 145 مليون جنيه، وتضمنت المرحلة الأولى إقامة المبنى الإداري، ومبنى خدمات الصيادين، ورفع كفاءة المبنى الإداري الحالي، وإنشاء الأسوار وبوابات وغرف، وإحلال وتجديد شبكات البنية التحتية (مياه - كهرباء - صرف صحي)، ورفع كفاءة مركز تجميع الأسماء بمشتملاته، بالإضافة إلى إنشاء حوالي 70 مترا من الرصيف البحري، وجميع هذه الأعمال متوقفة على الدهانات والتشطيبات النهائية.

وأوضح مدير عام الثروة السمكية، في بيان صحفي اليوم، أن المرحلة الثانية تشمل استكمال الرصيف البحري بطول 160 مترا؛ ليصبح إجمالي طول الرصيف 230 مترا، بالإضافة إلى إنشاء مصنع للثلج «ثلج بلاط» على مساحة 2500 متر، لافتا إلى أن الميناء يحتوي على مصنع للثلج «المجروش»، كما أنه جاري رفع كفائة منطقة القزق «ورش تصليح المراكب»، واستكمال شبكات البنية التحتية وأعمال تنسيق الموقع.

وأشار إلى أن المرحلة الثالثة تتضمن رفع كفاءة وتجديد سقالة الكيلاني والمنشآت الإدارية وشيكات البنية التحتية، بالإضافة إلى استكمال أعمال البنية التحتية بمنطقة المصانع، مؤكدا أنه من المقرر أن تنتهي كافة الأعمال بالميناء في نهاية عام 2018؛ وفقا للخطة الموضوعة.

وأوضح أن تطوير الميناء سيساعد على زيادة القدرة الاستعابية للمراكب واللنشات؛ ما سيؤدي إلى زيادة إنزالات الأسماك بالميناء والتعامل مع تجار الأسماك بمدينة الطور؛ ما سيؤثر إيجابيا على خفض أسعار الأسماك؛ نظرا لزيادة المعروض وأيضا زيادة عدد سيارات العاملة في مجال نقل الأسماك؛ ما سيساعد على توفير فرص عمل جديدة لأبناء المحافظة.