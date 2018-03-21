تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم طقس دافئ عى السواحل الشرقية، مائل للحرارة على السواحل الغربية، شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارًا، مائل للبرودة ليلًا.

وأضافت «الأرصاد»، في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي، صباح الأربعاء، أنه «من المتوقع أن تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد، تكون كثيفة على بعض المناطق، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالًا، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة».

وفيما يلي درجات الحرارة المتوقعة:

العظمى الصغرى

القاهرة 32 18

وسط الدلتا 32 18

الإسكندرية 28 12

شرم الشيخ 30 20

أسوان 38 22