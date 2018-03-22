سميرة عبد العزيز: الدراما تسيء لصورة المرأة المصرية أحيانا

قالت الفنانة القديرة سميرة عبد العزيز، إن الدراما تسيء لصورة المصرية أحيانًا، بالرغم من أنها أكثر امرأة مضحية ومتفانية في خدمة أبنائها وزوجها، حتى إنها قد تتنازل عن حقوقها الشخصية من أجل رفاهية أطفالها.

وأضافت «عبد العزيز»، خلال لقائها ببرنامج «آخر النهار»، المذاع عبر فضائية «النهار»، مع الإعلامي معتز الدمرداش، مساء الأربعاء، «الزوجة المصرية هي المرأة الوحيدة التي تكاد تعمل مع زوجها في ذات العمل، ويصلون للمنزل معًا، حتى يتمدد هو ليستريح، وهي تجري على المطبخ لتعد الطعام»، مشددة: «المصرية أحسن امرأة في العالم».

وتابعت: «هناك نماذج حقيقية للنساء المستهترات التي يتم عرضهن في الأعمال الفنية مؤخرًا، ولكن لازم أبرز ليه أصبحت كده، وتأثير ده على أولادها، عشان الناس يعرفوا ويتعلموا ويتجنبوا الأخطاء».

واستطردت أن منظومة الإنتاج الدرامي لا تنال إعجابها، واصفة إياها بأنها سيئة؛ لعدم تقديرها للفنانين، وذلك فضلًا عن عدم احترامها للأسرة والتقاليد المصرية.