رئيسة «138 بيراميدز»: ندرس الدخول في شراكات مع خمس شركات جديدة

قالت نيفين الطاهري، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة «138 بيراميدز» لإدارة المشروعات، إن الشركة تدرس الدخول في شراكات مع 5 كيانات تعمل بقطاعات غذائية، وقطاع الموضة، خلال الفترة القليلة المقبلة.

وأضافت «الطاهري»، في بيان للشركة، أن «138 بيراميدز»، نجحت في إتمام شراكات مع 13 كيانا يعمل بقطاعات الأغذية، والموضة، والصناعة، ومنها على سبيل المثال شركة فول تانك، المتخصصة في تقديم وجبات الإفطار، و«جدتي»، المتخصصة في تقديم وجبات مصرية مشهورة، و«أوكلاند» المتخصصة في الملابس الرجالي، و«تمرازا» المتخصصة في الموضة، وشركة «مازورا»، المتخصصة في إنتاج الأحذية الحريمي.

وتصل مساهمة شركة «138 بيراميدز»، بشركة «The Worx»، إلى 25%، في حين تتوزع نسبة 75% بين نعمات خليل، رئيس مجلس الإدارة، بواقع 51% و24% على 3 مستثمرين آخرين.

وقالت نعمات خليل، إن الشراكة تهدف لتطوير فكر ورؤية إقامة المعارض والمؤتمرات، ويصل رأس مال «بيراميدز»، المدفوع إلى 79 مليون جنيه.

وأضافت نعمات خليل، رئيس مجلس إدارة «ذا وركس»، أن الشراكة مع «138 بيراميدز»، تهدف إلى تطوير فكر ورؤية إقامة المعارض والمؤتمرات.

واشارت مي سلامة، الشريك المؤسس بشركة «the worx»، إلى أن مصر لديها إمكانات سياحية ومواقع أثرية لم تستغل بعد في الترويج لمصر.

ويتوزع هيكل ملكية شركة «138 بيراميدز» بواقع 40% لشركة «جيميني» و20% لشركة «فرص مصر» و20% لشركة «شان انفستمنت»، و15%؜ لهيئة البريد المصري، و5% لنيفين الطاهري، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة.