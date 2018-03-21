عمرو أديب عن أسئلة المواطنين بـ«رئيس وشعب»: «الناس لديها حالة خوف»

علق الإعلامي عمرو أديب، على الفيلم التسجيلي التي قدمته المخرجة ساندرا نشأت بعنوان «رئيس وشعب 2018»، وعُرض اليوم على كافة القنوات المصرية.



وقال «أديب»، خلال تقديمه برنامج «كل يوم»، المذاع عبر فضائية «ON E»، مساء الثلاثاء، إن المشهد الذي كان بارزًا في أسئلة المواطنين التي عُرضت في الفيلم، حالة الخوف التي كانت مسيطرة على المواطنين وإحساسهم أنه لا يمكن الكلام بحرية أمام الشاشة، وهو ما ظهر في ردود البعض خلال التصوير «أنتِ عايزة مننا إيه؟ ولو قولت الكلام ده هيحصل إيه!».



وتابع: «هذا طبيعي بعد الظروف التي مررنا بها السنوات الماضية، بكل المشاكل التي كانت بها، ولكن الوارد جدًا في كلام الناس، أنه كان يمكن إزالة كل هذه المشاعر وهذه المشاهد ويخرج الحوار ناصع البياض، ولكن الواضح أنه كان هناك طلب أن يؤخذ الكلام كما هو».



وعقب على حديث المصريين في الفيلم عن الاقتصاد والقوات المسلحة، قائلًا: «هذا طبيعي لأن مشكلة هذا البلد مشكلة اقتصادية لأننا في أعقاب سنة من التعويم، وهي الضربة الأولى والناس تترنح من آثارها حتى الآن».



وعرضت الفضائيات المصرية، مساء أمس الثلاثاء، الحوار الذي أجرته المخرجة ساندرا نشأت، مع الرئيس عبد الفتاح السيسي في فيلم تسجيلي مدته ساعة بعنوان «رئيس وشعب 2018».