انفجار جديد في تكساس الأمريكية

أصيب شخص بجروح إثر انفجار وقع في مدينة أوستن بولاية تكساس الأمريكية في وقت متأخر من ليل الثلاثاء/الأربعاء.



وذكرت خدمات الطوارئ في المدينة عبر «تويتر»، أن الانفجار أسفر عن إصابة رجل، في الثلاثين من عمره بإصابات خطيرة ولكنها غير مهددة للحياة.



ولم ترد تفاصيل عن سبب الانفجار وما إذا كان مرتبطا بسلسلة انفجارات شهدتها تكساس منذ مطلع الشهر الجاري.



وانفجر طرد صباح أمس الثلاثاء في منشأة لفرز الطرود بالقرب من مدينة سان أنطونيو بولاية تكساس الأمريكية، مما أسفر عن إصابة موظفة واحدة.



ووقعت سلسلة من الانفجارات المماثلة في ولاية تكساس منذ مطلع الشهر الجاري.



وكان الانفجار الأول قد وقع يوم الثاني من مارس الجاري وراح ضحيته شخص.



كما لقي فتى حتفه وأصيبت والدته بجروح خطيره في حادث مماثل بعد عشرة أيام. وأصيبت امرأة ثانية تبلغ من العمر 75 عاما بجروح خطيرة في انفجار آخر وقع في نفس ذلك اليوم.



ووقع الانفجار الرابع يوم الأحد الماضي وأسفر عن إصابة رجلين في العشرينيات من عمرهما بجروح خطيرة.