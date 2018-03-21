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بالفيديو .. المنتخب يتدرب تحت الأمطار الثلجية فى سويسرا

محمود عيسي
نشر فى : الأربعاء 21 مارس 2018 - 7:09 م | آخر تحديث : الأربعاء 21 مارس 2018 - 7:21 م

شهدت تدريبات المنتخب الوطني خلال معسكره الخارجي في مدينة زيوريخ بسويسرا سقوط أمطار ثلجية كثيفه تسببت في تغطية الملعب بالثلوج.

وكان محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي قد وصل صباح اليوم لمقر فندق إقامة بعثة المنتخب الوطني ليكتمل بذلك عدد قائمة الفراعنة لمعسكر سويسرا والذي كان أعلن عنها الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني.

ويخوض منتخب مصر خلال معسكره في سويسرا مباراتين وديتان أمام البرتغال واليونان يومي 23 و 27 ، كما يخوض المنتخب مباراة ودية مع الكويت في الكويت يوم 26 مايو المقبل، وكولومبيا 1 يونيو في إيطاليا، وبلجيكا يوم 6 يونيو في بلجيكا.

وكانت أسفرت قرعة كأس العالم 2018 عن وقوع مصر في المجموعة الأولى التي تضم روسيا البلد المضيف بجانب السعودية وأوروجواي في البطولة التي ستنطلق 14 يونيو المقبل.

 

 

 

 


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