«تعليم المنيا» تتابع الامتحانات التجريبية للثانوية العامة

قام محمد محمود عزب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، اليوم الأربعاء، بزيارة مدرسة المقدم الشهيد محمد وحيد حبشي مصليحي الثانوية بنات، وأشرف على الامتحانات التجريبية بالمدرسة، وامتحانات الشهر، واطمأن على سير العملية التعليمية في يسر وسهولة.

وحث «عزب»، جميع الطالبات، على المشاركة في العملية الانتخابية بصرف النظر عن التوجهات؛ فالدولة المصرية حريصة كل الحرص على المشاركة الفعالة للجماهير في العملية الانتخابية، مؤكدا أن مصر لن تركع للضغوط الخارجية والعناصر المخربة، وأن هناك إنجازات تحققت على أرض الواقع.