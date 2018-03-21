«التعليم» تنفذ البرنامج القومي لرحلات تلاميذ المراحل الأساسية لأبناء المحافظات الحدودية

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أحمد خيري، أن الوزارة تقوم بتنفيذ البرنامج القومي لرحلات تلاميذ الحلقة الأولى من التعليم الأساسي - الصفوف الثلاثة الأولى من التعليم الابتدائي - لأبناء المحافظات الحدودية بالمركز الرئيسي لاتحاد الطلاب بالعجوزة.

وأوضح «خيري»، في تصريح صحفي اليوم الأربعاء، أن البرنامج يهدف إلى تنمية روح الانتماء لدى التلاميذ من الصغر بربطهم بباقي ربوع الوطن، وغرس القيم الأخلاقية، وقيم التسامح في نفوس أبنائنا التلاميذ، وكذا تعرفهم على حضارة وتاريخ بلدهم من خلال الزيارات الميدانية للأماكن التاريخية والأثرية وتكسبهم الخبرات والتجارب العملية التي تمكنهم من تنمية شخصياتهم.

وأضاف أن البرنامج يتضمن زيارات لـ«متحف القوات الجوية، والقلعة، والسيرك القومي، والحديقة الدولية، والأهرامات»، بالإضافة إلى زيارات «متحف الطفل، ومسرح العرائس، وحديقة الحيوان».