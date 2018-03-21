أحمد أيوب: مجموعتنا ليست سهلة وهدفنا اللقب

صرح أحمد أيوب المدرب العام للأهلي بأن الفريق سيواجه صعوبة في دوري المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا والتي أقُيمت اليوم الأربعاء.

وقال أيوب: "رغم وجود العديد من الصعوبات في المجموعة، فإنها لن تقلل من عزيمة اللاعبين والجهاز الفني نحو تحقيق الهدف المنشود، وهو الفوز بلقب البطولة والعودة مجددًا للمشاركة في كأس العالم للأندية".

وأوضح المدرب العام أنه لا يوجد مجموعة صعبة وأخرى سهلة بدوري الأبطال، لأن جميع الفرق قوية، وتسعى للتويج باللقب، وهو ما يزيد من صعوبة جميع المواجهات، لكن الأهلي سيستعد جيدًا من أجل السير بخطى ثابتة في البطولة.

واختتم :" ضربة البداية في القاهرة أمام الترجي ستكون هامة، لأن الفوز بها يمنح الفريق دفعة معنوية قوية في البطولة".

وأسفرت قرعة دور المجموعات التي أجريت بأحد فنادق القاهرة عن وقوع الأهلي في المجوعة الأولى، مع كلا من: تاونشيب رولرز البوتسواني، وكمبالا سيتي الأوغندي، والترجي التونسي.