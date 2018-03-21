«المالية»: إصدار 11 ميدالية تذكارية توثق تاريخ أسرة محمد علي قريبا

أعلن رئيس مصلحة سك العملة التابعة لوزارة المالية، اللواء عبد الرؤوف فاروق الأحمدي، عن قرب إصدار مجموعة ثالثة من الميداليات التذكارية التي تصدرها المصلحة لتوثيق تاريخ مصر عبر العصور المختلفة، وهي مجموعة محمد علي باشا، والتي تتكون من 11 ميدالية مصنوعة من الفضة الخالصة.

وأشارت الوزارة، في بيان لها اليوم، إلى أن ذلك جاء خلال زيارة الأمير محمد علي، نجل الملك أحمد فؤاد الثاني، آخر ملوك مصر لمصلحة سك العملة، وبرفقته زوجته الأميرة نوال، وداليا يوسف، عضو مجلس النواب ولجنة العلاقات العامة بالمجلس.

وقال «الأحمدي»، إن المجموعات التذكارية بدأت بمجموعة كنوز مصر الفرعونية، وتحديدا الدولة القديمة، والتي تم طرحها للجمهور خلال الدورة الأخيرة لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، لافتا إلى أنه يجرى حاليا الإعداد لإنتاج مجموعة تذكارية ثانية لتوثق مسار رحلة العائلة المقدسة في مصر، وجعل مصر واجهة للحج ودعوة كل مسيحي العالم لزيارة مصر واقتفاء إثر العائلة المقدسة بها.

وأضاف أن ثالث مجموعة يجري العمل عليها هي مجموعة محمد علي باشا، والتي تتكون من 11 ميدالية مصنوعة من الفضة الخالصة تحمل على أحد وجهيها اسم الملك وشعار مصلحة سك العملة وعلى الوجه الآخر رسما لصورة هذا الملك.

من جانبه، قام الأمير محمد علي، بجولة في المصلحة شملت تفقد متحف العملات والأوشحة والميداليات التذكارية الموجودة بالمتحف، والذي يمتلك مجموعة نادرة من الميداليات النادرة منها تذكارات لأسرة محمد علي باشا، لا تقدر بثمن كما قام بزيارة إدارة التصميم بالمصلحة، حيث استمع لشرح من المصممة نيفين دياب، مدير الإدارة وفريق العمل القائم على إعداد مجموعة محمد علي باشا، وهم صلاح الباشا، والمصمم الفنان أحمد كمال، الذي يقوم بنحت رسوم الشخصيات، والخطاط الفنان طه سنبل، الذي قام بكتابات الخط العربي، وساندي رشدي، التي تقوم بترجمة المعلومات بالكتالوج المرفق بالمجموعة.

وأشاد الأمير بروعة النماذج الجبسية المنحوتة وجمال الخطوط العربية المستخدمة والتصميم المقترح للعلبة الخاصة بالمجموعة والالتزام بالدقة في جميع مراحل التصميم والإعداد.

وتفقد الأمير مصنعي إنتاج لوحات السيارات وإنتاج العملة المعدنية وخط إنتاج تشغيلات المصلحة من المنتجات الأخرى غير العملة، حيث أبدى إعجابه بجمال المنتجات المصنعة بالمصلحة ودقتها وأيضا بالأعمال والمشغولات اليدوية التي تتم في قسم الصياغة الثمينة والصياغة العامة، كما أبدى إعجابه بإعادة تشغيل برادة النحاس الناتجة من أعمال النحت من خلال أفران الصهر بالمصلحة والتي تفقدها أيضا خلال زيارته.

وأشاد الأمير محمد علي، بجهود وزارة المالية ممثلة في فريق عمل مصلحة سك العملة وحرصها على تعريف الأجيال الجديدة بعظمة مصر وما قدمته للإنسانية عبر تاريخها العريق، حتى يواصلوا بدورهم مسيرة هذا العطاء الإنساني المتميز.