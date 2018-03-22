«البيئة»: 80 مليون طن قمامة مخلفات المصريين خلال العام

قال الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، إن مشكلة المخلفات الصلبة في مصر ما زالت مستمرة، متابعًا: «مخلفات المصريين خلال العام من القمامة تصل إلى 80 مليون طن».

وأضاف «فهمي»، خلال لقائه ببرنامج «الطريق إلى الاتحادية»، المذاع عبر فضائية «أون لايف»، مع الإعلاميان معتز عبد الفتاح، ولبنى عسل، مساء الأربعاء، أن وضع منظومة القمامة الحالي لا يمكن أن يستمر عليه، مؤكدًا أن هناك تطوير في المنظومة الجديدة لحل مشكلة المخلفات.

وأوضح: «المنظومة الجديدة عبارة عن تعاون بين القطاع الخاص والعام والجمعيات الأهلي وشركات جامعي القمامة والتي توفر خدمة الجمع والنقل والتدوير والتخلص النهائي من البقايا طبقًا للشروط المقيدة بالعقود».

وتابع أن الوزارة تعمل على تنوع مصادر تمويل منظومة النظافة الجديدة، موضحًا أن التمويل يأتي من عدة مصادر منها تحصيل الضريبة العقارية، 30% وزارة المالية، و15% من أرصدة الصناديق، 25% للضرائب العقارية بالمحافظات.