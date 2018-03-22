والدة الشهيد شريف عمر: الرئيس وعدني بدخول سيناء بعد القضاء على الإرهاب

وجهت السيدة إيمان الغريب، والدة الشهيد المقدم شريف محمد عمر، الشكر لنجلها على ما تركه لأسرته من «عز وفخر وكرامة»، قائلة: «كنا نحتفل بعيد الأم على مستوى الأسرة، ولكنك كنت سببًا في أن تحتفل مصر كلها بأمك كأم شهيد، وهو شيء عظيم».

وأضافت «الغريب»، خلال لقائها ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر فضائية «الحياة»، مساء الأربعاء، موجهة رسالة لنجلها: «كل سنة وأنت طيب في الجنة، وأحمل صورته على صدري لأنها وسام حتى أذهب إليه».

ووجهت رسالة لمقاتلي الجيش في سيناء، قائلة إن الكثيرين من زملاء نجلها يتواصلون معها دائمًا عبر الهاتف، ويطلبون منها الدعاء، متابعة: «أقول لهم ربنا يحميكم، وهم يدافعون عن مصر ويأتون بحق الشهداء جميعًا».

وأشارت إلى وعدٍ وعدها الرئيس عبد الفتاح السيسي، به بعدما طلبته منه، وهو أن يدخل سيناء بصحبة أمهات وزوجات الشهداء بعد تحريرها من الإرهاب، مضيفة: «الرئيس وعدني بأن ندخل جميعًا سيناء والوعد يتحقق بالفعل، وأقول للشعب حافظوا على ما فعله أولادنا، فهم ضحوا بأغلى ما يملكونه لنعيش في أمان».