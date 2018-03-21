تعرف على مواعيد مباريات الأهلي في دور المجموعات الإفريقي

يستهل الأهلي مبارياته في دور المجموعات بدوري الأبطال الإفريقي بمواجهة الترجي التونسي في القاهرة بالجولة الأولى، أحد أيام 4 أو 5 أو 6 مايو المقبل.

وأسفرت قرعة دور المجموعات بدوري الأبطال التي أجريت مساء اليوم الأربعاء بأحد فنادق القاهرة عن وقوع الأهلي في المجموعة الأولى مع تاون شيب رولرز (بوتسوانا)، كامبالا سيتي (أوغندا)، الترجي (تونس).

ويخرج الأهلي في الجولة الثانية لملاقاة فريق كامبالا سيتي في أوغندا أحد أيام 15 أو 16 أو 17 مايو، على أن يستضيف الأهلي في الجولة الثالثة فريق تاون شيب رولرز البوتسواني، أحد أيام 17 أو 18أو 19 يوليو المقبل.

ثم يلعب في الجولة الرابعة لمواجهة تاون شيب رولرز في بوتسوانا، أحد أيام 27 أو 28 أو 29 يوليو المقبل، ثم يلتقي الأهلي في الجولة الخامسة بفريق الترجي الرياضي بتونس، أحد أيام 17 أو 18 أو 19 أغسطس.

ويختتم الأهلي مشواره بدور الـ16 بمواجهة كامبالا سيتي، أحد أيام 28 أو 29 أغسطس بالقاهرة.