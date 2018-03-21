محققون أمريكيون: انفجار أوستن غير ناجم عن «طرد مفخخ»

ذكر محققون أمريكيون، مساء الثلاثاء، أن الانفجار الذي وقع في جنوبي مدينة أوستن بولاية تكساس وأسفر عن إصابة رجل في وقت سابق، لم يكن نتيجة لطرد مفخخ، بل "عبوة حارقة".



جاء ذلك في تغريدتين منفصلتين لمكتب التحقيقات الاتحادي (إف بي آي) ومكتب الكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات، وهو هيئة إنفاذ قانون اتحادية تابعة لوزارة العدل الأمريكية.



وقال المكتب إن الانفجار لا يبدو مرتبطا بسلسلة التفجيرات بطرود مفخخة شهدتها الولاية منذ مطلع الشهر الجاري.



وانفجر طرد صباح أمس الثلاثاء في منشأة لفرز الطرود بالقرب من مدينة سان أنطونيو بولاية تكساس الأمريكية، مما أسفر عن إصابة موظفة واحدة.



ووقعت سلسلة من الانفجارات المماثلة في ولاية تكساس منذ مطلع الشهر الجاري.



وكان الانفجار الأول قد وقع يوم الثاني من مارس الجاري وراح ضحيته شخص.



كما لقي فتى حتفه وأصيبت والدته بجروح خطيره في حادث مماثل بعد عشرة أيام. وأصيبت امرأة ثانية تبلغ من العمر 75 عاما بجروح خطيرة في انفجار آخر وقع في نفس ذلك اليوم.



ووقع الانفجار الرابع يوم الأحد الماضي وأسفر عن إصابة رجلين في العشرينيات من عمرهما بجروح خطيرة.