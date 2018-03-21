«إسماعيل» يشيد بتجربة تصويت المصريين بالخارج في انتخابات الرئاسة

أكد شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، أن تصويت المصريين المقيمين خارج حدود الوطن في الانتخابات الرئاسية كان تجربة مميزة، تجسدت في الإقبال على الإدلاء بأصواتهم في مختلف عواصم العالم، ضمن أجواء سادتها روح الوطنية والانتماء، بما يؤكد مدى وعي أبناء مصر في الخارج بقضايا وطنهم، وشعورهم بأهمية المشاركة في صياغة المستقبل، وما يلمسونه من المكانة والتقدير الذي تحظى به مصر في الدائرة العالمية في ظل توجه مصر الخارجي الذي يقوم على إقامة علاقات متوازنة، والتواجد الفاعل في المحافل الدولية، والاضطلاع بدورها في التشاور وإيجاد حلول للقضايا الإقليمية.

وشدد «إسماعيل»، على أهمية دور رجال الدبلوماسية المصرية في تنظيم عملية إدلاء الناخبين بأصواتهم في مقار السفارات والقنصليات، الأمر الذي ساهم في خروج التجربة بالقدر المطلوب من التنظيم، وبالمظهر الحضاري الذي عكس رقي المصريين.

ودعا رئيس الوزراء، أبناء مصر في مختلف ربوع الوطن، إلى المشاركة الفاعلة في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية التي تجرى في الداخل أيام 26 و27 و28 مارس الجاري، بما يؤكد الثقة في حرص المصريين على استكمال عناصر نجاح هذا الاستحقاق المهم، والوقوف إلى جانب الدولة لإتمام تجربتها الواثقة في إعادة بناء مؤسساتها، وتحقيق الإصلاح الاقتصادي، وضمان مستقبل أفضل للأجيال المقبلة، وتجاوز هذه المرحلة الفارقة من تاريخ الوطن بكل ما تشهده من تحديات، إلى جانب إرسال رسالة حضارية إلى العالم بأن مصر تسير في الطريق الصحيح على كافة الأصعدة، بما فيها ممارسة المواطن لحقوقه الدستورية في اختيار رئيسه، وتكون ردا على كل ما تتعرض له مصر من محاولات يائسة للتأثير على عزيمة أبناء هذا الوطن في التعبير عن إرادتهم.