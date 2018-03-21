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الإفراج عن «ساركوزي» بعد تحقيقات بتهم فساد

أحمد العيسوي
نشر فى : الأربعاء 21 مارس 2018 - 8:47 م | آخر تحديث : الأربعاء 21 مارس 2018 - 8:47 م

أفادت فضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل، مساء الأربعاء، أن السلطات الأمنية الفرنسية أفرجت عن الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي، عقب الانتهاء من التحقيقات معه، حول تمويل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي لحملته الانتخابية.


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