«ثقافة جنوب سيناء» تستقبل وفدي «الأوقاف» و«القومية لترشيد المياه»

استضافت الهيئة العامة لقصور الثقافة بفرع ثقافة جنوب سيناء، وفد مديرية الأوقاف بجنوب سيناء، ضمن فعاليات الأنشطة التوعوية للحملة القومية لترشيد المياه «النقطة بتفرق»، والمنعقدة بقصر ثقافة طور سيناء بمدينة الطور.

ترأس وفد الأوقاف الشيخ أسامة موافي، مدير المتابعة، نائبا عن الشيخ إسماعيل الراوي، وكيل وزارة الأوقاف بجنوب سيناء، بحضور الباحث حمد شعيب، مدير عام فرع ثقافة جنوب سيناء.

وتضمن الاجتماع سبل تفعيل الأنشطة التوعوية بالمدارس والمعاهد الأزهرية والمساجد وكافة المصالح بجنوب سيناء؛ لرفع الوعي الجماهيري بأهمية المياه والاستخدام الأمن والرشيد.

كما استقبل قصر ثقافة الطور فعاليات الحملة القومية لترشيد المياه بعنوان «النقطة بتفرق»، والتي من المقرر أن تتواصل فعالياتها حتى غدا الخميس 22 مارس الجاري، بقصر ثقافة طور سيناء، في الفترة الصباحية من 10 صباحا حتى 2 عصرا والفترة المسائية من 5 إلى 8 مساء.

وتتضمن فعاليات الحملة أنشطة توعوية بالمدارس والمعاهد الأزهرية أنشطة ثقافية ورسم جرافيتي، بالإضافة إلى لقاءات جماهيرية وقوافل توعوية.