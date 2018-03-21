نائب برلماني: المواطن الفقير والبسيط أولى بكل نفقات الدعاية الانتخابية

قال الدكتور محمد خليفة، عضو مجلس النواب عن بندر المحلة الكبرى، إن الإنجازات التي حققها الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال 4 سنوات، يعجز الإنسان عن حصرها، وهي خير دعاية له.

وتابع «خليفة»، خلال مؤتمر «انزل وشارك»، الذي عقدته جمعية «العدل» لحقوق الإنسان والتنمية بالمحلة، اليوم الأربعاء: «أعمال "السيسي"، خير دعاية له، وكل جُنيه يُنفق على البنرات واللافتات وعقد المؤتمرات، المواطن الفقير والبسيط أولى به»، مضيفا أن حكمة القيادة السياسية أتاحت الفرصة للنواب لإخراج عدة قوانين مهمة لم تر النور منذ سنوات طويلة مثل قانون الاستثمار والتأمين الصحي وغيرها من القوانين.

وأوضحت نعمت قمر، عضو مجلس النواب، أن الخروج للتصويت في الانتخابات واجب قومي، ولا ينبغي أن يتأخر أحد عن أدائه، قائلة: «أعتقد أن المرأة كعادتها ستكون في طليعة الخارجين للتصويت في الصباح الباكر».