قدمت رانيا المشاط، وزيرة السياحة، التحية لكل الأمهات المصريات بمناسة عيد الأم، قائلة إن والدتها تمثل كل شيء في حياتها، وأن لها الفضل في كل ما حققته وصلت إليه.

وأضافت «المشاط»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر فضائية «الحياة»، مساء الأربعاء، أن والدتها بمثابة الوزير الذي يدير شؤون حياتها، مستعينة بالآية الكريمة «واجعلي وزيرًا من أهلي».

وأوضحت أنها استشارت والدتها بعدما جاءها تكليف تولي وزارة السياحة، وكانت وقتها تمارس عملها في الولايات المتحدة الأمريكية، قائلًا: «عندما أخذت رأيها قالت لا تفكير، مصر محتجالك تنزلي حالًا».

وتابعت: «أشكرها ولا يوجد كلام يعبر عن قيمتها لي وإخوتي وهي شيء عظيم للغاية، وأحيي كل أم مصرية وأطالب الأبناء بتقبيل أيديهم لأنهم البركة».

وأشارت إلى دعوة تقولها والدتها لها دائمًا، مضيفة: « أمي تدعي لي دائمًا بدعوة وهي ربنا يكرمك كرم الأولياء، وأعتقد أن كل الكرم الذي به بسبب والدتي وأشكرها وأقبل يدها».