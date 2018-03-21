الاحتلال الإسرائيلي يبعد حارسا عن «الأقصى» لـ15 يوما

أبعدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي حارس المسجد الأقصى المبارك، إيهاب أبو غزالة، عن مكان عمله في المسجد لمدة خمسة عشر يومًا، بحجة "عدم انصياعه لأوامر الشرطة".

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت الحارس أبو غزالة صباح اليوم أثناء عمله في "الأقصى"، واقتادته إلى أحد مراكز التحقيق في البلدة القديمة، ووجهت له تهمة عرقلة عملها وعدم الانصياع لأوامرها بالابتعاد عن المستوطنين خلال اقتحاماتهم للمسجد المبارك.

وقال شهود عيان إن المستوطنين حاولوا إقامة شعائر تلمودية في المسجد وسط رقابة صارمة من الحراس الذين يتدخلون لمنع ذلك؛ وهو ما أدى إلى اعتقال الحارس "أبو غزالة".

وكانت مجموعات من المستوطنين جددت اقتحاماتها للمسجد الأقصى المبارك، صباح اليوم، من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من قوات الاحتلال.