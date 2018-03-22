شمال سيناء تكشف استعدادتها للانتخابات الرئاسية

انهت محافظة شمال سيناء، استعداداتها للانتخابات الرئاسية التي ستجرى في الأسبوع المقبل، وذلك على كافة القطاعات والجهات المعنية.

وأكد محافظ شمال سيناء، اللواء السيد عبد الفتاح حرحور، في بيان له، الأربعاء، أن محافظة شمال سيناء جاهزة ومستعدة للانتخابات الرئاسية المقبلة.

حيث تم تحديد وإعداد اللجان الانتخابية وكشوف الناخبين، وتجهيز المشرفين والموظفين القائمين عليها، لافتا إلى أن هناك تواصل مع اللجنة العليا للانتخابات، ورئاسة مجلس الوزراء، ووزارة التنمية المحلية، علاوة على التنسيق مع كافة الجهات الأمنية والقوات المسلحة بشأن تأمين كافة اللجان الانتخابية.

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ، مع رؤساء مجالس المدن ومديرى المديريات ورؤساء الأجهزة والمصالح المرتبطة بالعملية الانتخابية، بحضور مدير أمن شمال سيناء، وعبد العال البدرى، السكرتير العام المساعد للمحافظة.

وأشار المحافظ، إلى وجود 11 لجنة عامة في مراكز وأقسام المحافظة، و49 مركزا انتخابيا تغطى جميع مراكز ومدن وقرى وتجمعات المحافظة، وأنه قد تم تجهيز اللجان، فضلا عن تجهيز المدارس والأماكن التى بها لجان انتخابية.

ووجه المحافظ، المسئولين المعنيين باستكمال تجهيز اللجان والمراكز الانتخابية، مع توفير أماكن الإقامة والمبيت للقائمين على العملية الانتخابية من تجهيز الإنارة وتوفير مولدات احتياطية ومياه ومستلزمات الإقامة والمبيت.

كما وجه بضرورة تمهيد الطرق وإقامة مظلات أمام المقار واللجان الانتخابية، وتوفير مقاعد لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة والحالات المرضية، إلى جانب توفير كراسى متحركة أمام اللجان لذوى الاحتياجات الخاصة والمرضى، ونشر سيارات الإسعاف أمام المقرات واللجان الانتخابية.

واستعرض عبد العال البدري، التعليمات الواردة من مجلس الوزراء، ووزارة التنمية المحلية، بخصوص الانتخابات؛ حيث وجه المحافظ، بتشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة الأوضاع، وتلقى أي شكوى والعمل على حلها، ورفع درجة الاستعداد بالمستشفيات والوحدات الصحية بالمحافظة، وأن تكون جاهزة بالأطباء والأدوية، وكذا رفع درجة الاستعداد في مرافق الإسعاف والمرور والحماية المدنية، وتوفير سيارات الإسعاف والإطفاء وكسح المياه، وتوفير عنصر نسائي للتعامل مع السيدات المنقبات، وتواجد المسئولين عن المراكز الانتخابية اعتبارا من السبت المقبل، لاستقبال عناصر التأمين، ووجود مندوبين من المحافظة بمركز القيادة.

إلى جانب مندوبين من مكتب المستشار العسكرى ومديريات الأمن، والصحة، والتربية والتعليم، ومن إدارات المرور والحماية المدنية والسنترال وشركتى الكهرباء والمياه، وإزالة جميع اللافتات والملصقات للمرشحين أثناء الصمت الانتخابى اعتبارا من يوم السبت المقبل، وحتى موعد الانتخابات.

وأعلن مساعد مدير الأمن توفير القوات اللازمة لتأمين المقار واللجان الانتخابية وتيسير آداء الناخبين والإدلاء بأصواتهم، علاوة على وجود عناصر لمساعدة المرضى وكبار السن على الوصول إلى اللجان والإدلاء بأصوتهم، وكذا كراسى متحركة أمام اللجان لاستخدام ذوى الاحتياجات الخاصة.

ومن جانبها، أعلنت المهندسة ليلى مرتجي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، أنه تم تجهيز جميع المدارس لاستقبال اللجان الانتخابية وتوفير الخدمات والمرافق اللازمة وأماكن المبيت، مع تواجد المسئولين عنها من مديرى المدارس والخدمات المعاونة، كما تم مراجعة اجراءات الإنارة والمياه في كل مدرسة وتوفير كافة الاحتياجات المطلوبة لها.

ومن جهته، أكد د. عربي محمد، وكيل وزارة الصحة، أنه تم رفع درجة الاستعداد فى المستشفيات والوحدات الصحية ومرفق الإسعاف، مشيرا إلى أنه تم توفير 34 سيارة إسعاف لتوزيعها أمام اللجان ومقرات الانتخاب؛ حيث سيتم تخصيص سيارة واحدة لكل عدد من اللجان القريبة.

فيما أعلن المهندس أحمد الشحات، رئيس شركة توزيع كهرباء شمال سيناء، أنه تم مراجعة وإصلاح الأعطال وتوفير مجموعة من المولدات الاحتياطية للعمل أثناء قطع الكهرباء، وكذلك الوضع بالنسبة لشركتى المياه وباقى الأجهزة الخدمية.