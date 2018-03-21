﻿﻿رئيس «البحرين للثقافة»: حزنت على المباني التراثية الجميلة التي هُدمت بالإسكندرية

قالت رئيس هيئة البحرين للثقافة والآثار، الشيخة مي بنت محمد آل خليفة، إن مدينة الإسكندرية فقدت الكثير من المباني الآثرية والقصور التراثية، مضيفة: «حزنت كثيرًا على المباني التراثية الجميلة التي هُدمت، وهذه هي أجمل مدينة في ذاكراتنا منذ عشرات السنين».

وأضافت «مي»، لـ«الشروق»، على هامش حضورها افتتاح مؤتمر الفن الإسلامي في مواجهة التطرف، اليوم الأربعاء، أن ما يجري الآن لا يسعد محبي هذه المدينة من المثقفين والآثريين، داعية إلى الحفاظ عليها، وتفعيل قانون الحفاظ على التراث في كل دول العربية وليست مصر فقط، والتي تعد ذاكرة للأجيال المقبلة.

وأوضحت أن كثير من الدول العربية تغيرت ملامحها التراثية، ذاكرة أن الدول العربية في موقع الآن لا يليق بتاريخها وعراقتها وأثرها.

وتابعت: «حينما تدمر المتحف الإسلامي بالقاهرة لم نسمع عن تفاعل بحجم الكارثة التي حدثت، ولكن الآن نتحدث عن الأمل والحلول، ولا نبكي على ما فات، وعلينا التمسك بما هو موجود الآن»، مطالبة بنقل توصييات المؤتمر من رقعه المكتبة إلى الشارع لكي تصل الرسالة المهمة.