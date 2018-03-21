«السيسي» يطالب الحضور في احتفالية المرأة المصرية بالوقوف تحية وتقدير لكل سيدة

أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن سعادته للمشاركة في احتفالية المرأة المصرية، قائلًا: «اليوم احتفال جميل جدًا، وبدايته كانت جميلة ورائعة».

وطالب «السيسي»، في كلمته خلال احتفالية المرأة المصرية، اليوم الأربعاء، الحضور بالوقوف تحية وتقدير لكل سيدة مصرية، ولجميع عظيمات مصر، مؤكدًا أن كلامه عن المرأة ليس مبالغة أو مجاملة.

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، احتفالية تكريم الأمهات المثاليات، بفندق «الماسة»، بحضور المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والبابا تواضروس، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، وعدد من الوزراء والمسؤولين بالدولة.