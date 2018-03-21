محافظة بورسعيد: فرص عمل لتملك وإدراة سيارات مجهزة للمأكولات والمشروباب

أعلنت محافظة بورسعيد، اليوم الأربعاء، عن توفير فرص عمل للشباب من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة، عبارة عن تملك وإدارة سيارات مجهزة لأغراض مختلفة «مأكولات سريعة - مشروبات -إلخ» بواقع عدد واحد سيارة لكل 4 شباب.

وأضاف بيان المحافظة، أن الشروط المطلوب، أن تتوافر في الشباب المتقدم للمساهمة في هذا المشروع، أن يكون مصري الجنسية متمتعًا بكافة حقوقه السياسية والمدنية ويتم إثبات ذلك عن طريق المستندات الآتية، «شهادة من مصلحة الجوازات تفيد أن المواطن لا يحمل جنسية أخرى بخلاف الجنسية المصرية، وصورة بطاقة الرقم القومي، وبيان قيد عائلي للمواطن أو شهادة ميلاد للأبوين أو صورة الرقم القومي لهما أو شهادة وفاة».

ويكون «من مواليد محافظة بورسعيد ومقيم بها إقامة دائمة، وأن يكون كامل الأهلية، وألا يقل السن عن 20 ولا يزيد عن 30 عامًا، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها

وألا يكون من العاملين بالجهاز الإداري للدولة أو قطاع الأعمال أو مؤمن عليه لدى أي جهة عمل، وألا يكون سبق انتفاعه بأي مشروع إنتاجي من مشروعات المحافظة، وأن لا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية في إحدى الجرائم المنصوص عليها بقانون العقوبات أو جرائم مخلة بالأمانة أو الشرف ما لم يكون قد رد إليه اعتباره، وعلى أن لا يكون قد سبق انتفاعه بالتمليك في أراضي الدولة سواء استمر انتفاعه أو ألغي لأي سبب من الأسباب، إلى جانب تقديم إقرار بعدم التقدم للوظائف العامة سواء في الحكومة أو قطاع الأعمال أو أيًا من مشروعات المحافظة، وأن لا يكون لديه سجل تجاري ساري أو بطاقة استيرادية أو حيازة زراعية.

وأشار بيان المحافظة إلى، أنه سيتم التقديم عن طريق ملء النموذج المعد لذلك على الصفحة الرسمية للمحافظة «http://www.portsaid.gov.eg/request/100caar.aspx»، وذلك اعتبارًا من 21 مارس إلى 21 أبريل المقبل، بالاضافة إلى تسليم المستندات المطلوبة عند المقابلة الشخصية للمتقدمين ويتم استبعاد المتقدم إذا تبين عدم صحة أي من البيانات المدونة بنموذج التقديم.