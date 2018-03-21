قالت السفيرة هيفاء أبوغزالة، الأمين العام المساعد للجامعة العربية، إنه تم تشكيل بعثة مكونة من 80 متابعًا للانتخابات الرئاسية المصرية المقبلة، المقرر إجراؤها في 26 و27 و28 من مارس الجاري.

وأضافت «غزالة»، في تصريح لفضائية «dmc»، مساء الأربعاء، أن هناك غرفة عمليات خاصة بالجامعة العربية لمتابعة سير الانتخابات الرئاسية المقبلة في مصر؛ لتلقى الشكاوى والمخالفات.

وتابعت أنها ستترأس البعثة المتابعة للانتخابات الرئاسية المقبلة في مصر، لمتابعة سير العملية الانتخابية في محافظة القاهرة والجيزة والإسكندرية، لافتة إلى أن المساحة الجغرافية لمصر كبيرة، وأنه سيتم تغطية ومتابعة معظم المحافظات.