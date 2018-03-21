الأربعاء 21 مارس 2018 2:52 م القاهرة القاهرة 32.9°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

شارك برأيك

ما مدى تقييمك لمشاركة المصريين في انتخابات الرئاسة بالخارج؟
النتـائـج تصويت

فيديو.. هيفاء أبو غزالة: الجامعة العربية تشكل بعثة من 80 متابعا للانتخابات الرئاسية في مصر


نشر فى : الأربعاء 21 مارس 2018 - 2:42 م | آخر تحديث : الأربعاء 21 مارس 2018 - 2:42 م

قالت السفيرة هيفاء أبوغزالة، الأمين العام المساعد للجامعة العربية، إنه تم تشكيل بعثة مكونة من 80 متابعًا للانتخابات الرئاسية المصرية المقبلة، المقرر إجراؤها في 26 و27 و28 من مارس الجاري.

وأضافت «غزالة»، في تصريح لفضائية «dmc»، مساء الأربعاء، أن هناك غرفة عمليات خاصة بالجامعة العربية لمتابعة سير الانتخابات الرئاسية المقبلة في مصر؛ لتلقى الشكاوى والمخالفات.

وتابعت أنها ستترأس البعثة المتابعة للانتخابات الرئاسية المقبلة في مصر، لمتابعة سير العملية الانتخابية في محافظة القاهرة والجيزة والإسكندرية، لافتة إلى أن المساحة الجغرافية لمصر كبيرة، وأنه سيتم تغطية ومتابعة معظم المحافظات.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك