وزيرة التخطيط: المكاسب التي نالتها المرأة المصرية أبرز دليل على التقدم

أعربت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، عن سعادتها للمشاركة في احتفالية المرأة المصرية.

وقالت «السعيد»، في كلمتها خلال احتفالية المرأة المصرية، مساء الأربعاء، «نقف اليوم للحديث عن صانعة الأجيال، التي تمارس دورها على أكمل وجه، فهي أهم أعمدة المجتمع»، مستعينة بمقولة: «المرأة هي نصف المجتمع، لكنها تلد وتربي النصف الآخر».

وأضافت «نستدعي اليوم دور المرأة البارز على مر التاريخ، والعلامات المضيئة في تاريخ نضالها، منذ سقوط أول شهيدة عام 1919 برصاص قوات الاحتلال»، مشيرًا إلى أن هذا السيل من العطاء لم يتوقف.

وأوضحت أن «المرأة المصرية تثبت دائمًا للمجتمع أنها الرقم الأهم في المعادلة الوطنية»، مضيفة: «وضع المرأة اليوم، والمكاسب التي نالتها، تعد أبرز دليل على التقدم، وإدراك الدولة لأهمية دور المرأة السياسي والاقتصادي والاجتماعي».

وأكدت على أن المرأة المصرية ومساهمتها على كافة المستويات لها أولوية في استراتيجية الدولة المصرية 2030، مشيرة إلى تخصيص عام 2017 عامًا للمرأة.

ويكرّم الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح الأربعاء، الأمهات المثاليات، في احتفالية بفندق «الماسة»، وذلك بمناسبة عيد الأم، بحضور المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والبابا تواضروس، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، وعدد من الوزراء والمسؤولين بالدولة.