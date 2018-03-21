علق الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على ما تردد حول وجود حالات تسمم في محافظتي المنوفية أو أسيوط، بسبب الوجبة المدرسة، قائلًا إن ما حدث لا علاقة له بوجبة التغذية المدرسية، وخلال 48 سيتم تقديم كشف دقيق عن هاتين الواقعتين.



وأضاف «شوقي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كل يوم»، المذاع عبر فضائية «ON E»، مع الإعلامي عمرو أديب، أمس الثلاثاء، أن هناك مبالغة شديدة في تناول بعض الأحداث، ولا بد من التروي قبل أن يتم نشر مثل هذه الأخبار، فالإعلام يهول من الأمر، ويجعل من أي خبر حقيقية، حتى قبل التحقق منه، مؤكدًا أنه لا يوجد أي حالة تسمم في المنوفية، وفطيرة وزارة الزراعة المقدمة للطلاب مطابقة لمواصفات هيئة سلامة الغذاء.



وأوضح: «تقرير المستشفى أكد أنه لا يوجد أي حالات تسمم، ومنظر الأهالي كان رد فعل مبنى على لا شيء، ونحاول التحقق من المصانع والمخازن، وكل مؤسسات الدولة تعمل في هذا الصدد، وتم التعاقد بشكل مركزي مع شركات كبرى».



وذكر أن الوزارة توزع 11 مليون وجبة يوميًا، التي تقلصت إلى عبوة بسكويت وفطيرة وزارة الزراعة، مستطردًا: «لا يوجد ظاهر تسمم ولا حاجة، فنحن نتحدث عن طالبين في المنوفية و8 في أسيوط من بين 11 مليون، وهناك تهويل فظيع من قبل الإعلام، ولكن الحقيقة بالنسبة لنا تأتي من المعامل والمستشفيات، ولن نتجه لإلغاء هذه الوجبة».



وفيما يتعلق بعطلة المدارس بسبب الانتخابات الرئاسية، التي يخوضها المرشحان، عبد الفتاح السيسي، وموسى مصطفى موسى، وتُجرى خلال الأيام الموافقة 26 و27 و28 مارس الجاري، أكد أن الإجازة ستكون في المدارس التي بها انتخابات فقط.



يأتي ذلك على خلفية ما تردد من أنباء أمس الثلاثاء، حول إصابة عدد كبير من طلاب مدرسة بير شمس الابتدائية بالمنوفية، بالتسمم إثر تناولهم وجبة مدرسية.



