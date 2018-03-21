قالت سلوى يحيى، الأم المثالية الأولى على مستوى الجمهورية، إن اعتداء ابنها على سمية الألفي، رئيسة الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعي، جاء بدافع خوفه عليها اعتقادًا منه بأن الحضور سيبعدونها عنه، حسب تعبيرها.



وأكدت «يحيى»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «العاشرة مساء»، المذاع عبر فضائية «دريم»، اليوم الثلاثاء، أن ابنها معاق ذهنيًا ومريض بفشل كلوي، معقبة: «كان متخيلًا أن الناس سيأخذوني منه لأنه مرتبط بي جدًا ولا ينفصل عني وأنا مثل الهواء بالنسبة له».



وتابعت أن ابنها هدية من الله لها، مضيفة: «سلوكه ليس عدوانيًا، ومسؤولي وزارة التضامن الاجتماعي كانوا في منتهى الذوق وتفهموا الموقف وقدروه، دعموني ووقفوا إلى جانبي بشكل لم أتخيله».



وتعرضت سمية الألفي، رئيسة الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعي، للاعتداء على الهواء، أثناء إعلانها أسماء الفائزات بمسابقة الأم المثالية، حينما صعد ابن الأم المثالية فجأة على منصة المؤتمر، واعتدى عليها وأطاح بميكروفونات القنوات الفضائية.