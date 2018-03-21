«كفر الشيخ» تطلق حملة قومية لترشيد استهلاك المياه

أطلق اللواء السيد نصر محافظ كفرالشيخ، اليوم الأربعاء، الحملة القومية «رشد»؛ لترشيد استهلاك المياه (الشرب - الري) وحماية النيل من التلوث، وتوعية وتثقيف المواطنين وطلاب المدارس والمزارعين، لترشيد استهلاك المياه، لتجوب الحملة قرى المحافظة، بداية من قرية اسحاقة بمركز كفرالشيخ، تنظمها الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بكفرالشيخ، بالتعاون مع مديرية الري، والمديريات المعنية.

وقال محافظ كفر الشيخ، إن المياه هي الحياة، والنيل شريان حياة المصريين، وأن الحملة القومية لترشيد استهلاك مياه الشرب والري تشمل الكشف على عدادات المياه وصيانتها، والتوعية والتثقيف بأهمية ترشيد مياه الشرب، كما تشمل الحملة صيانة ونظافة الخزانات العلوية لمنازل المواطنين تقوم بها الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، مؤكداً على الإصلاح الشامل لمصادر وأجهزة المياه في المنزل وفحص العدادات واكتشاف التسرب وكيفية معالجته.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه تم وضع العديد من الطرق التي يمكن من خلالها ترشيد أكبر كمية من المياه بمختلف استخداماتها من مياه شرب إلى مياه الري، وحث المزارعين على الحفاظ على المياه المستخدمة في الري، والترشيد في استهلاكها، والحفاظ على نهرالنيل والمجاري المائية وحظر إلقاء المخلفات بها كمسئولية وطنية.

وأكد محافظ كفر الشيخ، على تكثيف المرور والرقابة لمنع أي ممارسات تهدر من خلالها مياه الشرب، وحظر استخدامها في رش الشوارع أو ري الأشجار وغسيل السيارات، وتطبيق القانون ضد المخالفين، حيث إن مياه الشرب مخصصة للاستهلاك الآدمي فقط، مع توعية المواطنين بترشيدها والحفاظ عليها بالتعاون مع كافة الجهات المعنية، لتجوب الحملة القومية لترشيد المياه جميع مدن ومراكز المحافظة.

ودعا المواطنين للمشاركة بكثافة في صناعة مستقبل مصر، والنزول للمشاركة في الانتخابات الرئاسية 2018، المقرر لها في 26 و27 و28 من شهر مارس الجاري. واستمع لطلبات ومقترحات المواطنين، حيث كلف بصيانة الوحدة الصحية بإسحاقة، وإدراجها في أقرب خطة للصرف الصحي، وتحسين المرافق والخدمات بالقرية.

ومن جانبه، قال المهندس محمد مفتاح، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، إن مياه الشرب تمر بـ3 مراحل تنقية، المرحلة الأولى «السحب من نهر النيل (المأخذ)»؛ حيث يتم السحب من مياه جارية وذلك بمواسير على بعد وعمق مناسب داخل مجرى النيل، ويتم تركيب مصافي لمنع دخول أي عوالق داخل محطة التنقية. والمرحلة الثانية «مرحلة الترويق»؛ يتم تحليل عينة من الماء الجاري ومعالجته لتحديد كميات المواد الكيميائية المضاف إليها: مادة (الشبه)، وهي مادة كبريتات الألومنيوم ولها قدرة عالية للتفاعل مع الماء وتكوين ندف صغيرة تعمل على تجميع الجسيمات الصغيرة والشوائب العالقة في المياه وترسيبها في أحواض الترسيب، ومادة (كلور ابتدائي) يتم تحديد كميات الجرعة المناسبة وذلك للتخلص من الفيروسات والبكتريا والطحالب والفطريات وبعض المواد العضوية.

والمرحلة الثالثة «مرحلة الترشيح»؛ وهي أحواض بها رمل وزلط من نوع خاص وراضية عبارة عن مصافي ذات فلاتر لا تسمح إلا بمرور المياه، وفي «الخزان الأرضي»؛ يتم إضافة (الكلور النهائي) إلى المياه المرشحة قبل دخولها إلى الخزان الأرضي؛ لضمان حمايتها من التلوث بعد خروجها إلى الشبكات ووصولها إلى المنازل.

وتابع: ولشكاوى المواطنين الخاصة بمياه الشرب والصرف الصحي، نتلقى اتصالات المواطنين على الخط الساخن «125» وموقع الشركة.