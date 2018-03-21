التحق محمد صلاح نجم ليفربول وهداف الدوري الإنجليزي لمعسكر المنتخب الوطني في سويسرا والذي يستمر من 19 حتي 28 من شهر مارس الجاري.

وبأنضمام صلاح لبعثة المنتخب في سويسرا تكتمل قائمة الفراعنة لمعسكر شهر مارس والذي كان أعلن عنها الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب الوطني.

ويخوض منتخب مصر مباراتين وديتان أمام البرتغال واليونان يومي 23 و 27 ، كما يخوض المنتخب مباراة ودية مع الكويت في الكويت يوم 26 مايو المقبل، وكولومبيا 1 يونيو في إيطاليا، وبلجيكا يوم 6 يونيو في بلجيكا.

وكانت أسفرت قرعة كأس العالم 2018 عن وقوع مصر في المجموعة الأولى التي تضم روسيا البلد المضيف بجانب السعودية وأوروجواي في البطولة التي ستنطلق 14 يونيو المقبل.

ويبدأ المنتخب المصري مشواره في كأس العالم أمام أوروجواي، في الثانية ظهرًا يوم 15 يونيو 2018 على ملعب سنترال في مدينة يكاترينبورج الروسية..أما المباراة الثانية للفراعنة في البطولة تأتي أمام المنتخب الروسي صاحب الأرض في الثامنة من مساء يوم 19 يونيو 2018، على ملعب كريستوفسكي، بمدينة سانت بطرسبرج.

ويختتم المنتخب مشوار الدور الأول بمواجهة السعودية في الرابعة من مساء يوم 25 يونيو 2018، على ملعب سنترال في مدينة فولجوجراد