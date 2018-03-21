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الشرطة: الشخص المشتبه في تنفيذ هجمات بمدينة أوستن الأمريكية قام بتفجير نفسه

واشنطن - د ب أ
نشر فى : الأربعاء 21 مارس 2018 - 12:29 م | آخر تحديث : الأربعاء 21 مارس 2018 - 12:29 م

قال رئيس شرطة مدينة أوستين الأمريكية براين مانلي اليوم الأربعاء، إن الشخص الذي يشتبه في تنفيذه سلسلة من الهجمات في مدينة أوستن، عاصمة ولاية تكساس الأمريكية، فجر نفسه لدى محاولة السلطات إلقاء القبض عليه.


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