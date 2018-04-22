برشلونة بطل كأس ملك إسبانيا للمرة الرابعة على التوالي

توج نادي برشلونة ببطولة كأس ملك إسبانيا، بعد فوزه علي إشبيلية بنتيجة 5-0 في المباراة النهائية مساء اليوم السبت بملعب أتليتكو مدريد "واندا ميترو بوليتانو".

وحصد برشلونة اللقب للمرة رقم 30 في تاريخه من أصل 40 نهائي خاضها في هذة البطولة محققا بذالك البطولة الرابعة علي التوالي.

سجل برشلونة الهدف الأول عن طريق الأوروجوياني لويس سواريز في الدقيقة الـ13، ثم عاد وأضاف الثاني عن طريق ليونيل ميسي في الدقيقة الـ31، وعزز لويس سواريز النتيجه بهدف ثالثي في الدقيقة الـ40، ثم عاد إنيستا وأكمل الليلة الرائعة بهدف رابع في الدقيقة الـ52، ومن ركلة جزاء سجل الوافد الجديد فيليب كوتينيو الهدف الخامس في الدقيقة الـ69.

وهذة المباراة خاصة بالنسبة للبرازيلي فيليب كوتينيو الذي توج بلقبه الأول مع النادي الكاتالوني منذ إنتقاله في الميركاتو الشتوي قادما من ليفربول.

وبهدفي سواريز نجح الدولي الأوروجياني في فك عقدة نهائيات بطولة كأس ملك إسبانيا بتسجيلة اليوم بالمباراة النهائية لكأس الملك للمرة الأولى بعدما فشل في ذلك خلال ثلاث نهائيات سابقة مع برشلونة،ولعب النهائي الأول أمام أتلتيك بلباو في أول موسم له مع البلوجرانا 2014-2015 ونجح في صناعة هدف للبرازيلي نيمار..

ثم لم يستطع اللعب في النهائي الثاني له موسم 2015-2016 أمام إشبيلية بسبب الإصابة، ثم لم يخض النهائي الثالث أمام ديفورتيفو ألافيس ،موسم 2016-2017 بسبب إيقافه.

ورفع سواريز رصيده إلى 16 هدفا في بطولة كأس الملك، في الأربع مواسم التي قضاها مع البرسا، وأيضا استطاع سواريز الوصول لهدفة الـ150 في جميع البطولات مع برشلونة.

وعادل ليونيل ميسي رقم تيلمو زارا بتسجيلة في خمس نهائيات مختلفة، ببطولة الكأس، مسجلا بذالك هدفة الـ28 في النهائيات مع برشلونة، ووصل ميسى لرقم مميز أخر وهو الوصول للهدف الـ40 للمره الـ9 علي التوالي.