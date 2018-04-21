«البيئة»: 16 دولة و62 لاعبا دوليا مشاركين في السباق المفتوح للدراجات الجبلية

نظمت وزارة البيئة، بالتعاون مع وزارة الشباب، اليوم السبت، بطولة إفريقيا للدراجات الجبلية بمحمية وادي دجلة، بمشاركة 16 دولة إفريقية في الفترة من 21 إلى 22 أبريل الجاري، تحت رعاية الاتحاد المصري للدراجات.

وقال خالد فهمي، وزير البيئة: «إنه توجد مرحلة ثانية من المحمية ستكون مركز للزائرين، وخاصة لسكان القاهرة، وستفتح خلال الفترة المقبلة، وسنسعى لإقامة العديد من الفعاليات لخدمة المواطنين بها».

وأضاف «فهمي»، في تصريحات لـ«الشروق»، أن الوزارة تستغل المحمية لخدمة المواطنين بدون المساس بالمناطق الجيولوجية الحساسة بالمحمية، وأنه خلال شهر ديسمبر المقبل، ستعقد الوزارة أكبر مؤتمر للتنوع الجيولوجي في العالم بشرم الشيخ.

وأكد أن هذا الحدث يعد إحدى ثمار تطوير محمية وادي دجلة والتي أعلنت وزارة البيئة افتتاح المرحلة الأولى منها في فبراير الماضي، بتكلفة 8 ملايين جنيه، تضمنت تطوير البنية التحتية؛ لتهيئتها لاستقبال الزائرين.

وأوضح أن هذا الحدث يبرز مدى استعداد المحمية لاستقبال وإقامة أنشطة متنوعة على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، ما سيشكل عامل جذب للمواطنين للاستفادة من المحمية بما لا يضر مفردات البيئة بها والاستمتاع بكنز من كنوز الوطن، ويدرب الأجيال الحالية والمقبلة على كيفية التعايش المستدام مع الموارد الطبيعية والحفاظ على الحياة البرية.

وأشار «فهمي»، إلى أهمية استغلال المحميات الطبيعية والتي تمثل 15% من مساحة مصر، بما يضمن استدامتها، وإشراك السكان المحليين في حمايتها؛ ليصبحوا دروعا واقية لها، وخلق وعي لدى المواطنين بما تزخر به مصر من تنوع بيولوجي وكيفية الحفاظ عليه خاصة مع استضافة مصر لمؤتمر الأطراف لاتفاقية التنوع البيولوجي بشرم الشيخ نوفمبر القادم.

ومن جانبه، قال ماهر الحابورية، متسابق من تونس، إن المنتخب التونسي ينافس من خلال 6 مشاركين تحت سن 23 عاما، مضيفًا أنه تفاجأ بجمال محمية وادي دجلة، وأنها مناسبة جدًا لسابق الدرجات، ويتمنى تنظيم مصر لهذا السابق كل عام، وخاصة أن التنظيم كان في جنوب إفريقيا فقط وليس أية دولة عربية.

وأوضح غسان الشابي، متسابق من تونس، أن الفريق التونسي قام بالتدريب على مدار يومين في المحمية للاستعداد الجيد للبطولة، متوقعًا حصول المنتخب التونسي على المركز الأول في السابق.

وكرّم الوزير الفائزين في اليوم الأول وهما استايسي من دولة زيمبابوي، الحاصلة على المركز الأولى، والمتسابقة الثانية ابتسام زايد من مصر، والمتسابقة دنيا محمد عثمان المركز الثالث من مصر.

والجدير بالذكر، أنه يشارك في البطولة 16 دولة إفريقية «مصر، جنوب إفريقيا، كينيا، بتسوانا، تونس، كوت ديفوار، ليسوتو، ناميبيا، المغرب، موريشيوس، النيجر، زيمبابوي، بوركينا فاسو، الجزائر»، وعدد 62 لاعبا دولي و40 لاعبا مشارك في السباق المفتوح.