السعيد أساسي في مواجهة جمال الإحتياطي بالدوري الفنلندي

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وضع المدير الفني لنادي كوبيون بالوسيورا، جاني هونكفارا، ومدرب نادي هلسنكي، ميكا ليخوسو تشكيل فريقها الأساسي الذي سيخوض المواجهة التي ستجمعهما في الثالثة من عصر اليوم بإطار مباريات الجولة الـ4 من الدوري الفنلندي.

وتواجد نجم منتخب المصري، عبد الله السعيد في القوام الأساسي لتشكيل فريقه للمباراة الثالثة على التوالي، فيما استمر تواجد عمرو جمال على مقاعد البدلاء.

يُذكر أن نادي هلسنكي يحتل صدارة الدوري الفنلندي برصيد 9 نقاط من انتصاراته الثلاثة الماضية، فيما يقبع نادي كوبس بالمركز التاسع بجدول ترتيب برصيد نقطة واحدة.