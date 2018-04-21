يواجه برشلونة الإسباني نظيره إشبيلية اليوم في نهائي كأس ملك إسبانيا في لقاء يحتضنه ملعب واندا ميتروبوليتانو بالعاصمة الإسبانية مدريد .

ويرغب برشلونة في توسيع الفارق عن أقرب منافسيه ريال مدريد كأكثر الفرق الإسبانية فوزاً بكأس ملك إسبانيا حيث من المنتظر أن يحقق لقبه الـ30، مبتعدا عن منافسه الأزلي ريال مدريد الذي فاز بـ19 لقبا من قبل، وبفارق 11 لقبا، علماً أن برشلونة يبحث عن حصد لقبه الرابع على التوالي بعدما احتكر البطولة منذ 2015 حتى الآن.

ومن ناحية آخري، اعتاد إشبيلية مواجهة برشلونة في العديد من النهائيات خلال الأعوام الماضية، إذ التقيا الفريقان في 6 نهائيات خلال آخر 12 عامًا، كان الأفضلية فيها للنادي الكتالوني.

البداية كانت في عام 2006 حينما توج برشلونة بدوري أبطال أوروبا بينما فاز الفريق الأندلسي بالدوري الأوروبي ليلعبا سويًا في السوبر الأوروبي ويخسر البلوجرانا بثلاثية نظيفة.

المواجهة الثانية في السوبر الأوروبي عام 2015 في مباراة شهدت تفوق برشلونة 4-1 قبل أن يعادل إشبيلية النتيجة مع نهاية الشوط الثاني ليحسم بيدرو اللقب للبلوجرانا بالهدف الخامس في الوقت الإضافي.

كما لعبا نهائي واحد في كأس الملك خلال هذه الفترة، وذلك عام 2016 وفاز برشلونة بثنائية نظيفة بعدما امتدت المباراة للأشواط الإضافية.

وعلى مستوى السوبر الإسباني، لعب برشلونة ضد إشبيلية قبل انطلاق موسم 2010-2011 وفاز الفريق الأندلسي على أرضه بثلاثية لهدف قبل أن يعود برشلونة على "كامب نو" ليفوز برباعية نظيفة ويحصل على اللقب.

وتوج البارسا بالبطولة ذاتها عام 2016، حيث فاز برشلونة ذهابًا بثنائية نظيفة وإيابًا بثلاثية نظيفة ليحصد اللقب.

يذكر أن إشبيلية توج بالبطولة 5 مرات آخرها في 2010 وحصد مركز الوصافة 3 مرات آخرها في 2016 وهو سابع أكثر فريق حصد البطولة