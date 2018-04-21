جروس يقترب من قيادة الزمالك

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إقترب السويسري كريستيان جروس من تولي تدريب الزمالك بعدما وصلت المفاوضات مع مجلس إدارة القلعة البيضاء لمراحل متقدمة وتم الإتفاق على كافة الأمور المالية ومدة التعاقد لمدة موسمين.

ووصل المدرب السويسري اليوم السبت إلى مدينة الجونة حيث سيتم عقد جلسة مع مسؤولي الزمالك لإنهاء كافة التفاصيل وتوقيع العقود بشكل رسمي ويقود جروس الزمالك لمدة موسمين.

وطلب جروس الحصول على مبلغ مليون يورو في الموسم، على أن يحصل الجهاز المعاون له على مبلغ 300 ألف يورو.

وبالتالي سيكون إجمالي الراتب مليون و300 ألف يورو صافية بدون ضرائب، ما يوازي 28 مليوناً و210 آلاف جنيه مصري في الموسم.

ويسعى جروس للاتفاق على الجهاز المعاون حيث تمسك بأن يحضر معه ثلاثة مساعدين، ومن المقرر أن يحسم قيمة الشرط الجزائي وبعض الأمور لضمان حقوقه مع الفريق الأبيض.

كان الزمالك قد أعلن إقالة إيهاب جلال المدرب السابق للقلعة البيضاء بعد الخسارة من الاتحاد السكندري 2-1 في الجولة 32 من الدوري الممتاز.