كفر سالم النحال بالغربية يتشح بالسواد عقب استشهاد الرقيب «محمود بهنسي»

اتشحت قرية كفر سالم النحال التابعة لمركز السنطة بمحافظة الغربية بالسواد، عقب وصول نبأ استشهاد نجلها الشاب الرقيب «محمود بهنسي» صف ظابط.

ومن المقرر تنظيم جنازة عسكرية عقب وصول الجثمان، اليوم السبت، يتقدمها اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية، واللواء طارق حسونة مدير الأمن، والعقيد صلاح حسن المستشار العسكري للمحافظة.

ومن جانبه، قال العقيد صلاح حسن المستشار العسكري للمحافظة، في بيان صحفي اليوم، إن الشهيد محمود رمزا من رموز الإصرار والتحدي، منوها بأنه سبق له وأصيب بعبوة ناسفة، وبعد شفائه كافأته القوات المسلحة برحلة حج، وأصر بعدها على العودة للخدمة في مكانه بسيناء لينال الشهادة بالعريش على يد الإرهاب الأسود في عمليات سيناء 2018.