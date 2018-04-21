مصر تدق «طبول السلام» من القلعة

تحت شعار «حوار الطبول من أجل السلام»، انطلقت مساء الجمعة فاعليات مهرجان الطبول الدولى السادس بمسرح بئر يوسف بقلعة صلاح الدين، تحت رعاية وزارتى الشباب والثقافة.

حضر الافتتاح كل من الدكتور فتحى عبدالوهاب، رئيس صندوق التنمية الثقافية، والدكتور هشام مراد رئيس العلاقات الثقافية الخارجية، وأشرف العربى وزير التخطيط والإصلاح الإدارى الأسبق.

وقالت الفنانة سميرة عبدالعزيز، التى قدمت حفل الافتتاح، إن المهرجان يحمل شعار «حوار الطبول من أجل السلام»، بهدف تجميع الشعوب من أجل السلام والتسامح.

وكانت من بين الفرق المشاركة الفرقة السعودية التابعة لوزارة الثقافة السعودية بفقرة فنية راقصة من التراث السعودية بمصاحبة عزف على الطبول.

من جانبه قال عبدالله الشهرى، أحد قيادات وزارة الثقافة السعودية، إن هذه المرة الثالثة التى تشارك فيها السعودية بمهرجان الطبول الدولى، مشيدا بالحضور الجماهيرى الكبير وتفاعله مع الفرق المشاركة بالمهرجان.

فيما كرم الفنان انتصار عبدالفتاح، رئيس ومؤسس المهرجان الدولى للطبول والفنون التراثية الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى السابق، نظرا لدعمه الكبير للمهرجان منذ بدايته، كما كرم اسم الراحل الدكتور عبدالحميد يونس عميد الأدب الشعبى.

وأكد عبدالفتاح أن المهرجان يسعى خلال تلك الدورة إلى توسيع قاعدته الجماهيرية بالانطلاق فى آفاق أوسع من خلال إقامة الفعاليات فى أماكن جديدة لجذب جماهير مختلفة عن التى يتم استهدافها كل عام.

وتابع عبدالفتاح: «هذه الدورة بها مذاق خاص يحمل معانى كثيرة، حيث يمثل فرصة جيدة لتلاقى عدد من الفرق الفنية المهمة مع تصادف مرور احتفالات سيناء مع بداية المهرجان».

وتشارك فى الدورة السادسة هذا العام أكثر من 20 دولة عربية وأجنبية، منها تونس والسعودية وسريلانكا وباكستان والسودان وتايلاند واليونان ونيجيريا وجزر المالديف والصين واستونيا، وبلغاريا والهند واندونسيا وبولندا والجزائر وفلسطين وسوريا، بالإضافة إلى مشاركة الشباب والرياضة ممثلة فى جامعة سوهاج، ومحافظة سوهاج، وفرقة الطبول النوبية التابعة لمركز الإبداع بقبة الغورى.