الأهلي يختتم ترتيبات نهائي البطولة الإفريقية لليد

تختتم غدًا الأحد منافسات بطولة إفريقيا لكرة اليد «رجال وسيدات» التي نظمها النادي الأهلي على مدار الأيام الماضية ، حيث أنهت اللجنة العليا المنظمة للبطولة برئاسة محمد الجارحي، عضو مجلس الإدارة كافة الترتيبات الخاصة بمباراة النهائي على صالة الأمير عبدالله الفيصل بالجزيرة وحفل ختام البطولة.

ووجه مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب الدعوة لحضور حفل الختام إلى كل من خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، والبنيني منصوري أريمو رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة اليد، ونائب رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، وهشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية، وهشام نصر رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، ومدحت البلتاجي نائب رئيس الاتحاد الإفريقي بالإضافة إلى سفراء وممثلي الفرق المشاركة بالبطولة التي شهدت مباريات قوية للغاية وفعاليات عديدة.

وحرصت اللجنة العليا المنظمة للبطولة برئاسة محمد الجارحي عضو مجلس إدارة النادي على تنظيمها ومنها جولات للفرق المشاركة في البطولة لزيارة المعالم الأثرية والسياحية، في إطار البرنامج الترفيهي على هامش المنافسات.

وأكد رؤوف عبدالقادر، مدير البطولة ومدير عام النشاط الرياضي بالنادي الأهلي أنه تم الانتهاء من كافة ترتيبات اليوم الختامي للبطولة، وتم عمل بروفات عديدة لحفل الختام وتوزيع الجوائز وتسليم كأس البطولة، وغيرها من الأمور التنظيمية لضمان خروج الحفل بصورة مشرفة تليق بمكانة النادي الأهلي التاريخية في تنظيم البطولات الكبيرة.

وأشار عبدالقادر إلى أن الفرق الإفريقية المشاركة بالبطولة وجهت الشكر للنادي الأهلي على روعة التنظيم وحفاوة الاستقبال وتوفير كافة سبل الراحة من حيث الإقامة والتنقلات وصالات التدريب وقامت بتهيئة الأجواء المناسبة للجميع للمنافسة على اللقب في راحة تامة.