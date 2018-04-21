السفارة المصرية بكازاخستان تستضيف محافظي البحر الأحمر وجنوب سيناء

استقبلت السفارة المصرية بالأستانا "عاصمة كازاخستان"، اليوم السبت، اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، بمرافقة اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وممثلى الوفد المصرى المشارك بالمعرض السياحى الدولى بالعاصمة استانا.

وقال عبدالله، إنه ممتن للغاية لتكليفه من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي للاشتراك بالمعرض، وتمثيل مصر دوليا، مضيفا أن ما تم الوصول إليه يعود إلى حكمة وقيادة الرئيس فى تولى أمور البلاد وتحسن العلاقات الدولية مع مصر، مؤكدا بأن المحافظة ستستقبل المزيد من السائحين الكازاخستان فى الفترة المقبلة وخاصة بعد فتح خطوط الطيران الجديدة المباشرة من استانا للغردقة مستشهدا بالاقبال الكبير على جناح المحافظة بالمعرض و نجاحه إعلاميا.

وأعرب السفير المصري عن سعادته بمشاركة مصر فى هذا الحدث الضخم، حيث يعد معرض كازاخستان من أكبر المعارض السياحية للتسويق السياحى بقارة آسيا ويشترك بالمعرض عدد كبير من دول العالم وعدد أكبر من شركات السياحة ووكلاء السفر، كما يتم تغطيته إعلامية بشكل واسع من وسائل الإعلام العالمية، ويتوافد عليه العديد والعديد من الزائرين للمفاضلة بين الدول السياحية لاتخاذها مقصد سياحى متجدد.