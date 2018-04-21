أكاديمية الملكة رانيا تفوز بجائزة الشيخ محمد بن راشد عن أفضل مبادرة للتعليم باللغة العربية

فازت أكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين بـ"جائزة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للغة العربية" عن فئة أفضل مبادرة للتعليم باللغة العربية في التعليم المدرسي من الصف الأول إلى الصف الثاني عشر ضمن محور التعليم.

جاء ذلك على هامش المؤتمر الدولي السابع للغة العربية المنعقد في دبي برعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الأمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بحسب بيان صحفي للأكاديمية اليوم السبت.. وسلم الجائزة الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، للرئيس التنفيذي لأكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين هيف بنيان.

وتهدف الجائزة إلى تكريم المؤسسات والأفراد المبدعين في مجالات التعليم، والإعلام، والتكنولوجيا، والسياسات اللغوية والتخطيط، والتعريب، والفكر اللغوي ومجتمع المعرفة، فضلاً عن تشجيع المبادرات التي تسهم في تطوير اللغة العربيّة وتحفيز الشباب على الإبداع والتوسّع في تعريب الأعمال من ميادين المعرفة المختلفة.

وبحسب البيان، عبر بنيان، عن تقدير الأكاديمية، لمجلس أمناء الجائزة لترشيحها للفوز بالجائزة، مشيدا بدور القائمين على الجائزة لتعزيز مكانة اللّغة العربيّة وتشجيع العاملين على نهضتها.

وقال إن برنامج اللغة العربية يقدم إضافة نوعية للتعليم من خلال تطويع استخدام اللغة العربية الأم في جميع المجالات، وتعزيز تفاعل معلمينا وطلابنا في هذا المجال، مشيدا بالبرنامج وأهميته.

ويسعى برنامج شبكة اللغة العربية في أكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين إلى تطوير مهارات تعليم اللغة العربية وتعلمها لبناء جيل عربي مثقف متمسّك بهويته، ومنفتح بشكل واعٍ أمام التيارات والثقافات الأدبية الإنسانية من خلال تقديم أنشطة تنمية مهنية لمعلمي اللغة العربية أثناء الخدمة.

وتركّز أنشطة البرنامج على تعليم مهارات القراءة المكثفة والممتدة والكتابة الإبداعية، ودمج مهارات التحدث والاستماع المتمحورة حول النصوص القرائية والإنتاج الكتابي الإبداعي للطلبة بهدف التكامل وتعزيز الحوار الأكاديمي المستند إلى أدلة.

وتُقدم الجائزة تقديرا لجهود العاملين في ميدان اللغة العربية أفرادا ومؤسسات، وتندرج في سياق المبادرات التي أطلقها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي للنهوض باللغة العربية، وتعزيز مكانتها وتشجيعا للشباب وتحفيزهم على الإبداع في تطوير استعمال اللغة العربية.

يذكر أن أكاديمية الملكة رانيا، هي مؤسسة مستقلة غير ربحية انطلقت في عام 2009 بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم الأردنية، لتقدّم برامج تدريبية للمعلمين وفقاً للاحتياجات التعليمية في الأردن والعالم العربي.