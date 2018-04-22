قال ممدوح رمضان، المتحدث باسم وزارة التموين، إن الوزرة انتهت من الاستعدادات لسلسلة معارض «أهلا رمضان»، بالتنسيق مع جميع المحافظات؛ استعدادًا لطرح السلع الغذائية للجمهو بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى، مشيرًا إلى الاجتماعات المكثفة لوزارة التموين مع أصحاب السلاسل التجارية، والشركة القابضة للسلع الغذائية.

وأضاف «رمضان»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «رأي عام»، المذاع عبر فضائية «ten»، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، مساء السبت، أنه تم تخفيض السلع الغذائية بنسبة تصل من 15% لـ20%؛ تيسيرًا على المواطنين، متابعًا أنه سيتم افتتاح معرض «أهلا رمضان» بمركز القاهرة للمؤتمرات، في الفترة من 10 لـ 16 من شهر مايو المقبل، بالتزامن مع جميع المحافظات.

وتابع: «وفرنا كل السلع الأساسية بجميع المحافظات، وأسعار الدواجن 17 جنيهًا و الزيوت تتراوح من 16 لـ 18 جنيهًا، والسمن بيبدأ من 16.25جنيهًا، والعدس 16 جنيهًا والدقيق 6 جنيهات، وتم طرح السكر ب 8.5 جنيهات بدلًا من 9.5».