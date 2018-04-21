مقتل 30 شخصا وإصابة العشرات في هجوم مسلح شمال نيجيريا

قتل 30 شخصا، وأصيب العشرات في هجوم مسلح في قريتين بولاية "زامفارا" شمال نيجيريا، طبقا لما ذكرته صحيفة "ذا نيشن" النيجيرية اليوم السبت.

وقال شاهد عيان إن مسلحين هاجموا القريتين وتم إبلاغ عناصر الأمن بالحادث على الفور. وأضاف أن عناصر الأمن ألقت القبض على ثلاثة من المسلحين، في أعقاب الإبلاغ عن الحادث.

غير أن المسلحين غادروا القريتين، وعادوا بأعداد كبيرة لتنفيذ الهجوم الذي أسفر عن مقتل حوالي 30 شخصا وإصابة آخرين في القريتين.

ولم تتضح بعد هوية المسلحين أو الجهة التي ينتمون إليها، غير أن جماعة بوكو حرام تشكل تهديدا مستمرا للمجتمعات في شمال شرق نيجيريا، كما تشن هجمات في تشاد والنيجر والكاميرون.

ومنذ عام 2009، قتل عشرات الآلاف من الأشخاص على أيدي تلك الجماعة المتطرفة في المنطقة، كما تم تشريد ما يقدر بنحو 5ر2 مليون شخص من ديارهم.

وهدف تلك الجماعة هو فرض تفسير صارم للشريعة الإسلامية.